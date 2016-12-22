«Самопоміч» закликала Львівську облраду бігти рятувати мерію: депутати проігнорували

Сьогодні, 22 грудня, голова фракції «Самопоміч» Інна Свистун закликала депутатів Львівської обласної ради облишити вкрай важливу «бюджетну» сесію, оголосивши перерву, і піти допомогти врегулювати ситуацію у Львівській міській раді, яку нині «захопили» «сміттєві» мітингувальники. Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

Як зазначила депутат, зараз у міській раді розглядають бюджет розвитку і відбуваються провокації: «Якісь бойовики захопили приміщення…Просимо оголосити перерву, щоби ми могли врегулювати ситуацію».

Втім заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк наголосив, що нині рада розглядає вкрай важливе питання для всієї області і не може оголошувати перерву: «Я все це розумію…Але це не компетенція Львівської обласної ради – йти туди і розбиратися у цій ситуації. Мешканці Львівщини чекають від нас конкретних рішень».

Відтак додамо, що фракція «Самопоміч» покинула сесійну залу обласної ради, а розгляд питання про бюджет продовжили.

Як повідомляв Львівський портал, 22 грудня мешканці Білогорщі і Рясне прийшли у міськраду із вимогою припинити встановлення сміттєпресувальної техніки на території промзони на Шевченка, 327-г. У мерії відбулися сутички, сесія під загрозою зриву.