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«Самопоміч» закликала Львівську облраду бігти рятувати мерію: депутати проігнорували

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Сьогодні, 22 грудня,  голова фракції «Самопоміч» Інна Свистун закликала депутатів Львівської обласної ради облишити вкрай важливу «бюджетну» сесію, оголосивши  перерву, і піти допомогти врегулювати ситуацію у Львівській міській раді, яку нині «захопили» «сміттєві» мітингувальники. Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

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Як зазначила депутат, зараз у міській раді розглядають бюджет розвитку і відбуваються провокації: «Якісь бойовики захопили приміщення…Просимо оголосити перерву, щоби ми могли врегулювати ситуацію».

Втім заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк наголосив, що нині рада розглядає вкрай важливе питання для всієї області і не може оголошувати перерву: «Я все це розумію…Але це не компетенція Львівської обласної ради – йти туди і розбиратися у цій ситуації. Мешканці Львівщини чекають від нас конкретних рішень».

Відтак додамо, що фракція «Самопоміч» покинула сесійну залу обласної ради, а розгляд питання про бюджет продовжили.

Як повідомляв Львівський портал, 22 грудня мешканці Білогорщі і Рясне прийшли у міськраду із вимогою припинити встановлення сміттєпресувальної техніки на території промзони на Шевченка, 327-гУ мерії відбулися сутички, сесія під загрозою зриву.

 

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