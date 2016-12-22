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Прикордонники виявили чотири крадені автівки

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Два підроблених доручення на право керування автомобілями виявили на адміністративній межі з ТОТ АР Крим прикордонники Бердянського загону. Ще два випадки підробки номерів кузова виявили на Львівщині та Сумщині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

прикордонники

Під час перевірки в контрольному пункті в’їзду – виїзду «Чонгар»  автомобіля «Мерседес» та «ВАЗ», які прямували з тимчасово окупованої території, прикордонники виявили, що  доручення на право керування видане з порушенням встановлених правил. За даними фактами прикордонники проінформували представників Національної поліції.

Ще дві автівки «Фольксваген» з невідповідними номерами кузова зупинили в пунктах пропуску «Бачівськ» та «Краковець» прикордонники Сумського та Мостиського загонів. Під час перевірки транспортних засобів, які прямували на виїзд з України прикордонники встановили, що номера кузовів автомобілів не відповідають даним, зазначеним в реєстраційних документах.

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