Прикордонники виявили чотири крадені автівки

Два підроблених доручення на право керування автомобілями виявили на адміністративній межі з ТОТ АР Крим прикордонники Бердянського загону. Ще два випадки підробки номерів кузова виявили на Львівщині та Сумщині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

Під час перевірки в контрольному пункті в’їзду – виїзду «Чонгар» автомобіля «Мерседес» та «ВАЗ», які прямували з тимчасово окупованої території, прикордонники виявили, що доручення на право керування видане з порушенням встановлених правил. За даними фактами прикордонники проінформували представників Національної поліції.

Ще дві автівки «Фольксваген» з невідповідними номерами кузова зупинили в пунктах пропуску «Бачівськ» та «Краковець» прикордонники Сумського та Мостиського загонів. Під час перевірки транспортних засобів, які прямували на виїзд з України прикордонники встановили, що номера кузовів автомобілів не відповідають даним, зазначеним в реєстраційних документах.