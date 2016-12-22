Нові львівські трамваї небезпечні для життя, - депутат

Львів’яни скаржаться на аварійний стан нових трамваїв «Львівелектротрансу». Зокрема було зафіксовано, як при виїзді із трамвайного депо у нового трамвая випав гальмівний диск. Про це у своєму депутатському запиті повідомив депутат Андрій Карбовник сьогодні, 22 грудня, під час засідання сесії міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами депутата, понеділок, 19 грудня було зафіксовано, як один із нових трамваїв виїжджав із трамвайного депо у явно аварійному стані.

«Є очевидним, що технічний стан нових трамваїв «Електрон» після обслуговування у ЛКП «Львівелектротранс» явно незадовільний. У згадному трамваї було ушкоджено ліву сторону другого візка, розбите скло на третій та четвертій секції. На фотофіксації також видно, що у вагоні відсутні двигун, редуктор, гальмівний диск. Як стверджують очевидці, при виїзді з депо на ходу біля ТЦ “Скриня” у трамваї випав гальмівний диск. Зрозуміло, що такий стан рухомого складу ЛКП «Львівелектротранс» несе значну загрозу для життя і здоров’я пасажирів», – зазначив депутат

«Вимагаю надати інформацію про технічний стан та результати технічного огляду усього рухомого складу ЛКП «Львівелектротрансу», придбаного у 2012-2016 роки., провести службове розслідування щодо фактів бездіяльності адміністрації ЛКП «Львівелектротранс» в частині забезпечення належного технічного обслуговування рухомого складу та безпеки руху транспортних засобів, а також прийняти за наслідками службового розслідування рішення щодо кадрової відповідності займаній посаді керівництва ЛКП «Львівелектротранс» – наголосив Андрій Карбовник.