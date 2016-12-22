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Німеччина досі не повідомила, чи є українці серед загиблих в Берліні

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Остаточної інформації про те, чи є українці серед загиблих у терактах в Берліні досі немає, оскільки ідентифікації загиблих досі триває. Про це Українській правді повідомив начальник управління консульського забезпечення департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

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«Є висока ймовірність, що серед загиблих можуть бути українці, але остаточної інформації досі немає. Вона стане відома після завершення ідентифікації загиблих», – сказав він.

Кирилич уточнив, що оперативний штаб МЗС ФРН повідомить  лише дипломатичні установи тих країн, чиї громадяни постраждали.

Він додав, оперативний штаб здійснює ідентифікацію не лише загиблих, а й поранених під час трагедії в Берліні.

Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що Україна очікує результатів ДНК-аналізу, після якого можна буде сказати точно, однак мова може йти про двох загиблих українців – чоловіка та жінку.

Як повідомлялося, 12 людей загинули і близько 50 постраждали в результаті наїзду вантажівки на відвідувачів різдвяного ярмарку на берлінській площі Брайтшайдплатц ввечері 19 грудня.

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