ОСТАННІ НОВИНИ

На зимові свята Укрзалізниця вже призначила 29 додаткових поїздів

|

На зимові свята Укрзалізниця призначила ще два додаткові поїзди № 249/250 Київ – Івано Франківськ – Чернівці та № 175/176 Київ – Кривий Ріг. Загалом до зимових свят на пікові дати вже призначено 29 додаткових поїздів на 201 рейс у різних напрямках – це понад 275 тис. місць у поїздах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

залізниця

Так, поїзд № 249/250 Київ – Івано Франківськ – Чернівці відправиться з Києва 28, 30 грудня та 1, 3, 5, 7, 9 січня. У зворотному напрямку – 29, 31 грудня та 2, 3, 6, 8, 10 січня.

Додатковий поїзд № 175/176 Київ – Кривий Ріг відправлятиметься з Києва та Кривого Рога 29, 30 та 31 грудня.

Раніше повідомлялося при призначення до зимових свят 26 додаткових поїздів у популярних напрямках та збільшення періодичності курсування 8 цілорічних поїздів. Окрім цього, призначено ще додатковий поїзд зі Львова до Києва.

Залізничники продовжують відслідковувати попит на святкові перевезення.

Квитки на додаткові поїзди та додаткові рейси цілорічних поїздів можна придбати через онлайн-сервіс Укрзалізниці booking.uz.gov.ua та в залізничних касах.

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло
Іван МЕЛЬНИК
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло

Транспортна «реформа», яку взялася проводити у Львові влада міста і області, замість бажаного покращення спричинила до щ...

Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами
Катерина РОДАК, Львівський портал
Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами

У відомій книжці Стівена Кінга «Втеча з Шоушенка», що написана на основі  реальних подій,  головний герой роками прихову...

У чому перевага мережевих продуктових магазинів
Марина Терняк для Львівського порталу
У чому перевага мережевих продуктових магазинів

Напередодні новорічних та різдвяних свят більшість галичан зайняті плануванням святкового столу. Господині розмірковують...

ТОП українських пісень 2016 року
Омелян ШЕВЧУК, Львівський портал
ТОП українських пісень 2016 року

Її роками не пускали в ефір. І дійшло до того, що співати українською мовою в Україні стало невигідно. Однак сьогодні в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн