На зимові свята Укрзалізниця вже призначила 29 додаткових поїздів

На зимові свята Укрзалізниця призначила ще два додаткові поїзди № 249/250 Київ – Івано Франківськ – Чернівці та № 175/176 Київ – Кривий Ріг. Загалом до зимових свят на пікові дати вже призначено 29 додаткових поїздів на 201 рейс у різних напрямках – це понад 275 тис. місць у поїздах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Так, поїзд № 249/250 Київ – Івано Франківськ – Чернівці відправиться з Києва 28, 30 грудня та 1, 3, 5, 7, 9 січня. У зворотному напрямку – 29, 31 грудня та 2, 3, 6, 8, 10 січня.

Додатковий поїзд № 175/176 Київ – Кривий Ріг відправлятиметься з Києва та Кривого Рога 29, 30 та 31 грудня.

Раніше повідомлялося при призначення до зимових свят 26 додаткових поїздів у популярних напрямках та збільшення періодичності курсування 8 цілорічних поїздів. Окрім цього, призначено ще додатковий поїзд зі Львова до Києва.

Залізничники продовжують відслідковувати попит на святкові перевезення.

Квитки на додаткові поїзди та додаткові рейси цілорічних поїздів можна придбати через онлайн-сервіс Укрзалізниці booking.uz.gov.ua та в залізничних касах.