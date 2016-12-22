ОСТАННІ НОВИНИ

На Світлодарській дузі ворожі обстріли поранили 11 наших військовослужбовців

|

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 11 військовослужбовців отримали поранення на Світлодарській дузі внаслідок ворожих обстрілів. Про це Львівському порталу повідомили в інформаційно-аналітичному центрі РНБО.

22-12-1

Луганський напрямок

Основні бойові дії вчора велися у Станиці Луганській. Противник надвечір обстрілював наші позиції понад 3 години. Також противник порушив режим тиші на Бахмутській трасі (Оріхове), а також у Попаснянському районі. Важке озброєння при цьому не застосовувалося.

Донецький напрямок

Як і раніше, головною гарячою точкою залишається Луганське. На цих позиціях вчора бойові дії велися з перервами близько 12 годин. Ворог масово застосовує важке озброєння: по наших позиціях випущено близько 300 мін та близько 30 артснарядів.

Також дуже неспокійно в Авдіївці. Відбулося 2 потужні перестрілки між силами АТО та окупантами, які загалом тривали майже 5 годин.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок та знищено господарські будівлі. Люди не постраждали.

Також противник порушив режим тиші в Новгородському, Крутій Балці та на позиції «Шахта Бутовка».

Маріупольський напрямок

У Красногорівці та Павлополі відбулися мінометні обстріли з боку НЗФ, у Новогригорівці – артилерійський. Це сталося під час вечірніх сутінків та після них. Загалом, як і раніше, найбільш неспокійна обстановка на приморських рубежах (ділянка фронту Павлопіль – Широкине).

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 10 ворожих обстрілів, зокрема 4 – з важкого озброєння.

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло
Іван МЕЛЬНИК
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло

Транспортна «реформа», яку взялася проводити у Львові влада міста і області, замість бажаного покращення спричинила до щ...

Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами
Катерина РОДАК, Львівський портал
Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами

У відомій книжці Стівена Кінга «Втеча з Шоушенка», що написана на основі  реальних подій,  головний герой роками прихову...

У чому перевага мережевих продуктових магазинів
Марина Терняк для Львівського порталу
У чому перевага мережевих продуктових магазинів

Напередодні новорічних та різдвяних свят більшість галичан зайняті плануванням святкового столу. Господині розмірковують...

ТОП українських пісень 2016 року
Омелян ШЕВЧУК, Львівський портал
ТОП українських пісень 2016 року

Її роками не пускали в ефір. І дійшло до того, що співати українською мовою в Україні стало невигідно. Однак сьогодні в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн