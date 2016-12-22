На Світлодарській дузі ворожі обстріли поранили 11 наших військовослужбовців

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 11 військовослужбовців отримали поранення на Світлодарській дузі внаслідок ворожих обстрілів. Про це Львівському порталу повідомили в інформаційно-аналітичному центрі РНБО.

Луганський напрямок

Основні бойові дії вчора велися у Станиці Луганській. Противник надвечір обстрілював наші позиції понад 3 години. Також противник порушив режим тиші на Бахмутській трасі (Оріхове), а також у Попаснянському районі. Важке озброєння при цьому не застосовувалося.

Донецький напрямок

Як і раніше, головною гарячою точкою залишається Луганське. На цих позиціях вчора бойові дії велися з перервами близько 12 годин. Ворог масово застосовує важке озброєння: по наших позиціях випущено близько 300 мін та близько 30 артснарядів.

Також дуже неспокійно в Авдіївці. Відбулося 2 потужні перестрілки між силами АТО та окупантами, які загалом тривали майже 5 годин.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок та знищено господарські будівлі. Люди не постраждали.

Також противник порушив режим тиші в Новгородському, Крутій Балці та на позиції «Шахта Бутовка».

Маріупольський напрямок

У Красногорівці та Павлополі відбулися мінометні обстріли з боку НЗФ, у Новогригорівці – артилерійський. Це сталося під час вечірніх сутінків та після них. Загалом, як і раніше, найбільш неспокійна обстановка на приморських рубежах (ділянка фронту Павлопіль – Широкине).

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 10 ворожих обстрілів, зокрема 4 – з важкого озброєння.