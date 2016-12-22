На Львівщині затримали турка, який хотів незаконно потрапити до ЄС

Прикордонники відділу «Павловичі» Львівського загону неподалік від кордону затримали громадянина Туреччини, який намагався незаконно перетнути держрубіж України із Польщею. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

За даними прикордонників, виявити порушника допомогли місцеві жителі одного з прикордонних сіл Сокальського району, повідомивши правоохоронцям про невідомого, який рухається в напрямку державного кордону.

При собі чоловік мав документи, які посвідчують його особу та повідомив прикордонників про те, що мав намір потрапити в одну з країн ЄС.

Наразі правопорушника доставлено до відділу прикордонної служби для встановлення обставин правопорушення та складання відповідних процесуальних документів.