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На Львівщині затримали турка, який хотів незаконно потрапити до ЄС

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Прикордонники відділу «Павловичі» Львівського загону неподалік від кордону затримали громадянина Туреччини, який намагався незаконно перетнути держрубіж України із Польщею. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

прикордонник

За даними прикордонників, виявити порушника допомогли місцеві жителі одного з прикордонних сіл Сокальського району, повідомивши правоохоронцям про невідомого, який рухається в напрямку державного кордону.

При собі чоловік мав документи, які посвідчують його особу та повідомив прикордонників про те, що мав намір потрапити в одну з країн ЄС.

Наразі правопорушника доставлено до відділу прикордонної служби для встановлення обставин правопорушення та складання відповідних процесуальних документів.

 

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