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На Львівщині у 2017 році реалізовуватимуть 39 обласних програм: на що виділили найбільше коштів

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З обласного бюджету на реалізацію обласних програм скерують 740 млн грн. Ці кошти закладено в обласному кошторисі на 2017 рік. Всього на Львівщині планують реалізовувати 39 програм, передає Львівський портал.

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Зокрема, значну частину коштів – 192 млн грн. – передбачено на ремонт доріг,  128 млн грн. на програми охорони здоров’я,  62 млн грн. – охорони навколишнього середовища, 60 млн грн. на обласний конкурс мікропроектів, 59 млн грн. – галузь освіти, 49 млн грн.  – енергозбереження, 47 млн грн. – на соціальний захист, 23 млн грн – на житлово-комунальне господарство та інші.

Як зазначив голова бюджетної комісії Олег Домчак, найважливішим є акцент на програми з енергозбереження, розвитку дорожнього господарства, агропромислового комплексу, культури, спорудження спортивних майданчиків, а також конкурсу мікропроектів.

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