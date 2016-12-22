На Львівщині у 2017 році реалізовуватимуть 39 обласних програм: на що виділили найбільше коштів

З обласного бюджету на реалізацію обласних програм скерують 740 млн грн. Ці кошти закладено в обласному кошторисі на 2017 рік. Всього на Львівщині планують реалізовувати 39 програм, передає Львівський портал.

Зокрема, значну частину коштів – 192 млн грн. – передбачено на ремонт доріг, 128 млн грн. на програми охорони здоров’я, 62 млн грн. – охорони навколишнього середовища, 60 млн грн. на обласний конкурс мікропроектів, 59 млн грн. – галузь освіти, 49 млн грн. – енергозбереження, 47 млн грн. – на соціальний захист, 23 млн грн – на житлово-комунальне господарство та інші.

Як зазначив голова бюджетної комісії Олег Домчак, найважливішим є акцент на програми з енергозбереження, розвитку дорожнього господарства, агропромислового комплексу, культури, спорудження спортивних майданчиків, а також конкурсу мікропроектів.