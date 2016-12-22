Міську владу Львова закликали не допустити транспортного колапсу з 1 січня

Львівську міську раду закликають не відтягувати із конкурсом на маршрутні перевезення, оскільки незабаром у місті може виникнути транспортний хаос. Під час засідання сесії ради 22 грудня відповідну заяву виголосив голова ГО «За якісний транспорт» Святослав Товстига, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, необхідно для початку сформувати малі пакети на конкурс, аби не довести ситуацію до транспортного колапсу.

«Сьогодні у Львові ринок перевезень через великі транспортні пакети поділений між п’ятьма перевізниками. Ми ж вимагаємо малих пакетів на конкурсі, який відбудеться в 2017 році. Адже завдяки малим пакетам (не більше трьох автобусних маршрутів), ми зможемо без проблем замінити недобросовісного перевізника на кращого, тобто знайти 30 автобусів цілком реально, натомість великі пакети –а це більше 100 автобусів – за один день неможливо замінити», – пояснив він.

За словами С. Товстиги, варто також ввести штрафні санкції з невиконання умов договорів перевізником.

«А саме: за недотримання графіку; недотримання санітарних норм; ненормативну поведінку водія; недотримання інформаційного стандарту, який був затверджений наказом ЖКГ ЛМР; інші пункти, які будуть обговорені на громадських слуханнях», – уточнив він.

Також Святослав Товстига нагадав, що громадський транспорт у Львові курсує у режимі таксі.

«Зараз у Львові транспорт курсує в режимі «маршрутного таксі», хоча за законом повинен їздити у «звичайному» режимі. Режим «маршрутного таксі» – це допоміжний режим, його можна запроваджувати тільки тоді, коли у місті є транспорт, що курсує в «звичайному режимі».

Також «звичайний режим» роботи передбачає похвилинний графік руху автобусів, що дасть можливість змусити перевізника дотримуватися графіка, який буде похвилинним для кожної зупинки. Бо режим «маршрутного таксі» передбачає тільки графік виїзду з кінцевої зупинки», – уточнив він.

Водночас депутат міськради Мирослав Данилків зазначив, що дія договорів із п’ятьма перевізниками завершується 31 грудня 2016 року. Надалі перевізники фактично працюватимуть нелегально.

«Конкурс на перевезення у Львові досі не оголошено, конкурсний комітет для його проведення досі не сформовано. Громадські слухання з цього питання не проводились. Цілком очевидно, що в січні 2017 року у Львові може виникнути транспортний колапс», – зазначив він.

Також депутат вимагає затвердити Положення про порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.