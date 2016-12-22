Львівська облрада призначила Ганущину надбавки, преміювання та матеріальну допомогу

Сьогодні, 22 грудня, депутати Львівської обласної ради прийняли рішення про встановлення умов оплати праці голові обласної ради Олександру Ганущину на 2017 рік. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Отож, Олександру Ганущину встановили посадовий оклад згідно зі штатним розписом; доплату за ранг посадової особи місцевого самоврядування; надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням доплат за ранг; надбавку за вислугу років в розмірі 15% посадового окладу з урахуванням доплат за ранг.

Також голові облради затвердили щомісячне преміювання в розмірі до 60% посадового окладу за фактично відпрацьований час, а також щорічну матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати.

Фото: varianty.lviv.ua