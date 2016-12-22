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Львівська облрада призначила Ганущину надбавки, преміювання та матеріальну допомогу

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Сьогодні, 22 грудня, депутати Львівської обласної ради прийняли рішення про встановлення умов оплати праці голові обласної ради Олександру Ганущину на 2017 рік. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

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Отож, Олександру Ганущину встановили посадовий оклад згідно зі штатним розписом; доплату за ранг посадової особи місцевого самоврядування; надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням доплат за ранг; надбавку за вислугу років в розмірі 15% посадового окладу з урахуванням доплат за ранг.

Також голові облради затвердили щомісячне преміювання в розмірі до 60% посадового окладу за фактично відпрацьований час, а також щорічну матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати.

Фото: varianty.lviv.ua

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