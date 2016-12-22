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Львівська обласна рада передбачила на своє утримання 11,5 мільйонів

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Сьогодні, 22 грудня, депутати Львівської обласної ради затвердили кошторис видатків на утримання облради та її виконавчого апарату на 2017 рік. На це передбачено 11,5 млн грн.  Про це передає кореспондент Львівського порталу.

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Зокрема, 7,9 млн грн – оплата праці; 1,7 млн грн – нарахування на оплату праці; 461 тис. грн – предмети, матеріали, обладнання та інвентар; 852 тис. грн – оплата послуг (крім комунальних); 100 тис. грн – видатки на відрядження; 442 тис. грн – оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 20 тис. грн – окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не віднесені до заходів розвитку; інші видатки – 9 тис. грн.

Водночас додамо, що у 2016 році на утримання облради та її виконавчого апарату було передбачено 8,8 млн грн.

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