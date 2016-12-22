Львівська обласна рада передбачила на своє утримання 11,5 мільйонів

Сьогодні, 22 грудня, депутати Львівської обласної ради затвердили кошторис видатків на утримання облради та її виконавчого апарату на 2017 рік. На це передбачено 11,5 млн грн. Про це передає кореспондент Львівського порталу.

Зокрема, 7,9 млн грн – оплата праці; 1,7 млн грн – нарахування на оплату праці; 461 тис. грн – предмети, матеріали, обладнання та інвентар; 852 тис. грн – оплата послуг (крім комунальних); 100 тис. грн – видатки на відрядження; 442 тис. грн – оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 20 тис. грн – окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не віднесені до заходів розвитку; інші видатки – 9 тис. грн.

Водночас додамо, що у 2016 році на утримання облради та її виконавчого апарату було передбачено 8,8 млн грн.