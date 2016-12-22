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Львівщина отримала бюджет на 2017 рік

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Сьогодні, 22 грудня, Львівська обласна прийняла бюджет області на 2017 рік. За це рішення проголосував 51 депутат. Про це з сесійної зали передає кореспондент Львівського порталу.

бюджет

Як зазначив директор департаменту фінансів Львівської ОДА Олег Демків, обсяг обласного бюджету запроектований у розмірі 11 млрд 983 млн грн.

«Ключовим показником, який суттєво вплинув на структуру обласного бюджету, є мінімальна заробітна плата у розмірі 3 тис. 200 грн. Якщо порівнювати із тим, що є нині, то матимемо дворазове зростання мінімальної зарплати. Це, по суті, є основною особливістю обласного та всіх місцевих бюджетів 2017 року, оскільки це питання потребувало дуже суттєвого додаткового фінансового ресурсу для соціальних видатків на виплату заробітної плати. Фактично, за останні роки такого суттєвого «скачка» видатків на зарплату ми дуже давно не спостерігали…Адже відбувається підвищення окладів всіх тарифних розрядів працівників бюджетної сфери…», – розповів він.

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Серед інших особливостей, за його словами, є те, що на утримання місцевих бюджетів передаються енергоносії закладів охорони здоров’я та заклади загальної освіти (окрім оплати праці педперсоналу).

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«Також ще один важливий момент – на фінансування з обласного бюджету передаються професійно-технічні заклади, які розташовані у містах обласного значення, крім обласного центру», – зазначив Олег Демків. І додав, що йдеться про 13 таких закладів.

 

 

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