Діти АТО привідкриють гостям із Польщі «Різдвяну Львівщину»

Вже цієї п’ятниці у рамках соціального мегапроекту «Мій тато захищає Україну» спільно із Міжнародним аеропортом «Львів» ім. Данила Галицького, Львівським прикордонним загоном Державної прикордонної служби України, Академічним інструментальним ансамблем «Високий Замок» у співпраці із гумористичною студією «МАГАРИЧ» відбудеться акція «Різдвяна Львівщина». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Для гостей, які прибудуть літаком компанії «LOT»із Варшави аби відвідати Львівську область та провести тут різдвяні свята, діти учасників АТО та діти із внутрішньо переміщених сімей готують справжній сюрприз.

Із сувенірами-подарунками та чудовими колядками під музичний акомпонемент ансамблю «Високий Замок» малюки продемонструють кожному іноземному гостеві, якою гостинною та дивовижно красивою є «Різдвяна Львівщина».

Після зустрічі гостей з-за кордону, для діточок львівські прикордонники також підготували сюрприз. Зокрема, вони продемонструють свою роботу в аеропорту із залученням кінологів із службовими собаками.

На завершення акції від соціального мегапроекту «Мій тато захищає Україну» та його партнерів із компанії «МЕТРО КешендКері Україна», а також від Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького гостинні львівські діточки отримають подарунки.