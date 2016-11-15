Розцінки на знання. Скільки заробляють вчителі на ЗНО у Львові?

Сьогодні усі 11-класники посилено готуються до зовнішнього незалежного оцінювання, яке чекає на них у травні-червні 2017 року. Хоч у якій прекрасній школі не навчаються діти, їхні батьки все-одно наймають для них приватних репетиторів, аби підготувати їх до ЗНО. Зазвичай, це ті ж самі шкільні вчителі, що поза робочий час заробляють кошти репетиторством. Іноді це викладачі університетів, іноді це студенти-«любителі» чи сусідка, яка просто непогано здала ЗНО, коли вступала у виш.

Львівський портал дослідив оголошення на популярних пошукових ресурсах і виявив, що ціновий діапазон на послуги репетиторів коливається від 10 (так-так) грн до 700 за заняття. Цікаво, що деякі репетитори вказують в оголошеннях ціни за 45 хвилин уроку, а потім зазначають, що одне заняття триває годину-півтори. Відповідно, коштуватиме більше. До прикладу, на сайті «Ваш репетитор» викладач Одеської національної сухопутної академії Марія Біллер вказує за підготовку до ЗНО з математики ціну 113 грн за 45 хвилин, а потім пише, що одне заняття триває 60 хв., тобто урок коштуватиме близько 150 грн.

Найчастіше в оголошеннях трапляється вартість занять від 50 до 100 грн. за годину чи один урок. До прикладу, ціну 70 грн за заняття пропонує кандидат історичних наук на сайті OLX за підготовку до ЗНО з історії. Також викладач пропонує унікальну послугу – психологічну підготовку до ЗНО.

Загалом ціна за підготовку до ЗНО коливається від таких показників: досвід репетитора, його професійні досягнення, популярність. Тобто послуги, які пропонують студенти, можуть дійсно коштувати мало. До прикладу, за 19 грн першокурсниця ЛНУ готова навчити вашу дитину математиці. Водночас інша студентка у Львові пропонує навчити дітей української мови за 50 грн за заняття.

Натомість вчителька з двома вищими освітами бере за підготовку до ЗНО з української мови 375 грн за 45 хвилин (урок триває 60 хв.). Звісно така ціна на ринку освіти є досить високою для вчительки, втім, можливо, вона має гарний попит на свою діяльність і може дозволити собі вказувати саме таку ціну.

Зазвичай дуже високі ціни на послуги репетиторів – з іноземних мов. Найчастіше учні готуються до ЗНО з англійської мови. І якщо батьки хочуть, щоб їх дитя навчив викладач з університету, який стажувався в Америці і має 30 років досвіду та мільйон успішних студентів у всьому світі, то доведеться, як то кажуть, викластися на повну.

Наприклад, уродженець США Чарльз Вільямс за одне заняття бере 630 грн з людини. І це при тому, що викладацькою діяльністю він займається лише рік. Можна уявити, які ціни ставлять інші викладачі-іноземці за те, щоб ваша дитина добре склала ЗНО.

У Львові репетиторів для дитини можна знайти не лише через знайомих, в Інтернеті чи через оголошення в газеті, але й на стовпах та дошках оголошень. Відчайдушні педагоги пропонують свої телефонні номери і рідко коли вказують свої імена. Часто такі оголошення нагадують пропозиції з оренди квартири («шукаю квартиру, недорого, в центрі»).

А ще деякі вчителі готові приїжджати до вас додому, аби підготувати дитину до ЗНО. Зокрема, шкільна учителька історії готова після роботи їхати «в гості», щоб дати дітям знання. Щоправда, ціну за такий «бонус» в оголошенні не сказано.

У час, коли новітні технології розвиваються з неймовірною швидкістю, педагоги також вносять корективи у методи свого викладання. Так, ми знайшли не одне оголошення, де вчителі готові працювати з дітьми через Skype.

Ще один викладач (може, і не один) приваблює майбутніх учнів першим безкоштовним заняттям. Пані Ярина запевняє, що кількість місць у неї обмежена і треба поспішати, щоб встигнути потрапити на одне безкоштовне і майбутні платні (100 грн за урок) заняття.

Щодо ціни за уроки в репетитора, то, якщо вашу дитину навчають за мінімальну ціну – 50 грн ( є менші, але це дуже рідкісний варіант), то при умові, що заняття відбуваються два рази на тиждень, це обійдеться батькам у 4 800 грн в рік. Якщо ж репетитор коштує 100 грн за заняття, відповідно, доведеться викласти з гаманця 9 600 грн, якщо ж 150 грн – то це вже буде 14 тис. 400 грн. А якщо батьки захочуть, аби їх дитина навчалася у Чарльза Вільямса, то доведеться віддати 60 тис. 480 грн за знання своєї дитини.

Тепер рахуємо приблизно, скільки заробляють у такому випадку репетитори. Уявімо, що кожен вчитель готує до ЗНО 5 дітей. Тоді при вартості 50 грн за урок, педагог заробить 2 тисячі гривень в місяць. При ціні 100 грн він отримає 4 тисячі і т.д. Викладач високого рангу, який бере за урок, як Чарльз Вільямс, заробляє 27 тис. 200 гривень.

Як відомо, люди, які займаються діяльністю, що приносить прибуток мають звітувати перед Податковою інспекцією і сплачувати податки. Для цього є два варіанти: зареєструватись підприємцем або щорічно подавати декларацію, де вказувати свій дохід, відповідно від нього сплачувати у бюджет податок. Для репетиторів це незручно не лише тому, що доведеться сплачувати свої кошти, але й тому що реально підрахувати увесь свій дохід – важко. Саме тому Міністерство фінансів України підготувало зміни до Податкового кодексу, якими у 2017 році пропонує фізичним особам «індивідуалістам» (репетитори, майстри манікюру, візажисти тощо) сплачувати 10% мінімальної заробітної плати (сьогодні це 145 грн, якщо піднімуть «міні малку» до 3200, то 320 грн) в місяць. Це все за умови, якщо ви заробляєте у рік менше 300 тисяч. Якщо ж більше – то наступного року вам доведеться платити більше ніж 10% в місяць.

У департаменті освіти і науки Львівської ОДА кажуть, що частково вирішити проблему з навалою нелегальних репетиторів можна, підвищивши їм оплату до достойного рівня.

«Я сьогодні не готова коментувати ситуацію, як вивести цей ринок на інший рівень. Це може бути додаткова оплата роботи вчителя чи викладача. Розмови про те, щоб покращити щось, створити додаткові умови праці для вчителів – у Міносвіти не йшлося. Наразі нам треба змінити статус вчителя, десь його підняти, бо сьогодні він є в жалюгідній ситуації», – наголошує директор департаменту Любомира Мандзій.

Вона вважає, що базову освіту учні отримують у школі, і навіть найкращий у світі репетитор не зможе з «нуля» навчити дитину без цієї бази.

«Все рівно будь-які базові знання дає школа і вчитель зі школи. Ви не можете в 11 класі, навіть якщо візьмете найкращих репетиторів, осягнути фізично увесь обсяг матеріалів», – додає вона.