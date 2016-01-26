Як знайти роботу, якщо вам за 40

За трудовим законодавством України дискримінація за віковим критерієм заборонена. Роботодавці не мають права вказувати в описі вакансії вік майбутнього співробітника, а тим більше аргументувати зрілістю кандидата свою відмову. Проте на практиці більшість хоче бачити в своєму штаті молодих спеціалістів і знаходить тисячу інших причин, щоб відмовити зрілим пошукачам роботи.

Як знайти роботу тим, кому за сорок, повідомили Львівському порталу експерти hh.ua.

Що ж лякає роботодавців у зрілих кандидатах і чому неохоче беруть на роботу представників старшої вікової категорії? На це є кілька причин:

– Незадовільна англійська мова й слабкі навички роботи з комп’ютером. Зрозуміло, є п’ятдесятирічні, які дадуть фору молодим. Але більшість з них навчалися в часи, коли знання міжнародної мови не мало такої цінності, а комп’ютери не увійшли до повсякденного вжитку.

– Застарілий досвід і складнощі з навчанням. На відміну від молодих людей, які звикли навчатися і відкриті до нових знань, люди зрілого віку не готові витрачати багато часу на навчання. Замість цього часто намагаються застосувати застарілий досвід на новій посаді.

– Інша система цінностей. Для роботодавця не останню роль відіграє градус стосунків у колективі. Люди покоління Х (ті, що народилися із середини 60-х до кінця 70-х) відрізняються від покоління Y (народжені з початку 80-х до середини 90-х). Як правило, люди покоління Х менш мобільні, повільніше адаптуються до всього нового, але цілеспрямовані й працелюбні.

– Молоді фахівці не звикли довго чекати, вони хочуть все і відразу. Також вони не готові працювати за ідею, але можуть виконувати роботу якісно й у стислі терміни, якщо це принесе гідну винагороду. Конфлікт інтересів і цінностей може призвести до конфліктів на роботі. Цього і бояться роботодавці.

– Традиційні погляди. Часто пошукачі 40+ дотримуються традиційних поглядів. Це виражається у словах, поведінці й навіть у стилі одягу. Стійкі уявлення про життя, звичка осуджувати або повчати заважають зрілим співробітникам знаходити спільну мову з представниками покоління Y.

– Проблеми зі здоров’ям. Існує стереотип, що люди у віці 40+ частіше хворіють і пропадають на лікарняних. Роботодавці ж, навпаки, хочуть бачити в себе в компанії здорових і активних співробітників, готових повністю віддаватися роботі.

– Побоювання керівника. Начальник, який значно молодший від своїх підлеглих, почувається щонайменше некомфортно. Йому складніше навчати, контролювати, робити зауваження. Він боїться не заслужити повагу старших за віком підлеглих і втратити авторитет в очах інших співробітників.

Що робити пошукачам роботи яким за 40, щоб швидше знайти роботу?

– Підтягніть свої знання і навички. Ваш диплом, отриманий 20 років тому, вже давно застарів, а ринок крокує вперед. Тому тримайте руку на пульсі: відстежуйте нові тенденції у вашій галузі, відвідуйте конференції та тренінги, спілкуйтеся з молодими спеціалістами. Вивчайте англійську мову. Це дасть вам змогу читати англомовну літературу й переймати досвід закордонних колег.

– Будьте в курсі інтернет-технологій. Сьогодні роботу офісних співробітників неможливо уявити без комп’ютерів. Вивчайте нове програмне забезпечення і освоюйте Інтернет. Не зайвим буде зареєструватися в соціальних мережах. Це чудовий інструмент для нетворкінгу – налагодження ділових зав’язків із колегами по ринку й потенційними роботодавцями.

– Правильно подавайте свій досвід. За 20 років кар’єри ви втілили безліч проектів і отримали цінні навички. Проте не варто перераховувати все підряд. Роботодавця цікавить лише досвід, релевантний відкритій вакансії. Тому в резюме краще відобразити ті навички, які найбільше підходять до бажаної посади. Свій досвід слід подавати як досягнення, підкріплюючи його цифрами і фактами. Створіть функціональне резюме, в якому досвід роботи прописаний не за датами, а за ключовими компетенціями.

– Відправляйте резюме на «правильні» вакансії. Якщо у вас є солідний досвід, не відправляйте резюме на вакансії для початківців. Крім того, уважно читайте вимоги до пошукачів. Якщо бачите, що компанія шукає молодого енергійного співробітника з хорошими знаннями англійської, активною життєвою позицією і готового до відряджень, подумайте, чи це про вас.

– Зверніть увагу на гардероб. Ваше завдання – виглядати добре і доглянуто. Не варто носити костюми десятирічної давнини. Але також не варто молодитися, намагаючись у 45 виглядати на 20. Гардероб повинен бути не лише сучасним, але й солідним, а також відповідати віку.

– Покажіть, що ви «свій» у будь-якому колективі. На співбесіді важливо донести представнику компанії, що ви можете взаємодіяти з людьми різного віку. Будьте мобільні, розширте поле своїх інтересів і захоплень. Не живіть минулим, плануйте майбутнє.

– Подайте свій вік як перевагу. Пошукачі у віці 40+ досвідчені у професійному плані й мудрі в багатьох життєвих питаннях. Особливо це цінується на керівних посадах. Покажіть майбутньому роботодавцю, що не збираєтеся з ним конкурувати, але хочете й можете застосовувати свій досвід на користь компанії.

Будьте впевнені у власних силах і пам’ятайте: у 40 років життя лише починається!