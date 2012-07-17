У Львові виступить україно-американський гурт «ЇЖАК»

В неділю у Львові відбудеться концерт легендарного львівсько-філадельфійського рок-гурту «Їжак». Про це інформують організатори проекту.

Організатором гурту «Їжак» став американський українець Марко Андрійчик.

Гурт грає пісні на тексти видатних українських поетів: Богдана-Ігоря Антонича, Віктора Неборака, Юрія Андруховича, Івана Малковича, Костянтина Москалеця, та Ігоря Римарука, Юрія Тарнавського та Івана Франка.

Додамо, з «Їжаком» в різні часові проміжки співпрацювали відомі львівські рокери: Олег «Джон» Сук, Тарас Чубай, Сашко Каменецький, Ярина Якуб’як, Роман Чайка, Місько Барбара, Любко Футорський, Андрій Надольський, Мар’ян Приступа.

Нагадаємо «Їжак» – це філадельфійська рок-група, яка творить українською та англійською мовами. Музичні смаки групи сформували American indie, kiwi rock, alternative noise і класичні Stones.

«Їжак» зразка 2012 року є частиною українсько-американського музичного проекту, який існує вже майже 20 років і об’єднує музикантів США та України у творчій співпраці. Під час своїх виступів у Північній Америці та Європі проект презентує літературний доробок видатних українських поетів.

Концерт відбудеться в арт-кафе «Квартира 35» (Львів, вул. Вірменська 35) . 22 липня о 20:00