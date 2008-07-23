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МВС робить рейди на хабарників: за тиждень викрито 619 злочинів у сфері економіки

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619 злочинів у сфері економіки викрили протягом минулого тижня працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю по Україні. Відтак, як передає ДГЗ МВС України, до відповідальності притягуються 334 особи, з яких 168 керівників суб`єктів господарювання різних форм власності.

Зокрема, протягом минулого тижня в иявлено 239 злочинів у сфері службової діяльності, у т ому числі 53 пов`язаних з хабарництвом.

Загалом органи внутрішніх справ від початку року викрили понад 27 тисяч злочинів у сфері економіки, з яких 75 % викрито безпосередньо підрозділами ДСБЕЗ.

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