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Все про права споживачів на “гарячій лінії”

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Триває телефонна гаряча лінія з питань захисту прав споживачів у сфері торгівлі, громадського харчування, послуг та житлово-комунальної сфери. Консультації можна буде отримувати ще до 15-го грудня.

У робочі дні телефонувати можна з 9-ї до 18-ї години та з 10-ї до 13-ї години у суботу. Номер у Львові – 8-800-501-66-20, у Червонограді – 8-800-5016610, у Дрогобичі – 8-800-5016630. Для населення області вихідні дзвівнки безкоштовні. Крім цього, мешканці Львова можуть дзвонити за номером 72-65-40, 297-08-24.

Телефонну “гарячу лінію” продовжує Головне Львівське обласне управління у справах захисту прав споживачів разом з Львівським регіональним державним центром стандартизації, метрології та сертифікації.

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Коментарі

  1. М. Червоноград, Львівська обл.Не так давно в місті появилась мережа магазинів АТБ. Все б нічого, якби не хамство персоналу і хаос з цінниками.На ящику з фруктами 3-4 цінники,тому що в них немає держаків на цінники, щоб ставити на кожен ящик. А покупці мають в цьому хаосі розбиратись. На касі вибивають саму вищу ціну.На зауваження касир відповідає, що це не його справа, яку ціну вибив за таку і беріть мовчки.Охоронець теж накинувся,щоб ми заткнулися і йшли геть.І таке відношення спостерігається не в одному магазині цієї мережі.

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