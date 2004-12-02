Все про права споживачів на “гарячій лінії”

Триває телефонна гаряча лінія з питань захисту прав споживачів у сфері торгівлі, громадського харчування, послуг та житлово-комунальної сфери. Консультації можна буде отримувати ще до 15-го грудня.

У робочі дні телефонувати можна з 9-ї до 18-ї години та з 10-ї до 13-ї години у суботу. Номер у Львові – 8-800-501-66-20, у Червонограді – 8-800-5016610, у Дрогобичі – 8-800-5016630. Для населення області вихідні дзвівнки безкоштовні. Крім цього, мешканці Львова можуть дзвонити за номером 72-65-40, 297-08-24.

Телефонну “гарячу лінію” продовжує Головне Львівське обласне управління у справах захисту прав споживачів разом з Львівським регіональним державним центром стандартизації, метрології та сертифікації.