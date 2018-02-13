Дружину академіка Юхновського поховають на Личакові

У середу, 14 лютого, у Львові поховають дружину Героя України, почесного громадянина Львова і академіка НАН України Ігоря Юхновського – Ніну Василівну.

Як повідомляє прес-служба Львівської ОДА, завтра о 10.00 год. у соборі Покрови Пресвятої Богородиці (вул. М. Грушевського, 2) відбудеться Чин похорону і прощання.

Поховають Ніну Василівну о 12.00 год на полі почесних поховань №51 Личаківського кладовища.

Сьогодні о 19.00 год у каплиці Івана Хрестителя на вул. Пекарській, 52 відбудеться парастас.