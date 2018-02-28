Володимир Зуб: «Основне завдання сімейного лікаря – попередити захворювання»

Начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб про те, чого чекати львів’янам від медичної реформи:

«У квітні планується старт кампанії з вибору сімейного лікаря з надання первинної медичної допомоги. Кожен пацієнт має право обрати сімейного лікаря, незалежно від його місця фактичного проживання, юридичної реєстрації, і закріпити це право шляхом підписання декларації…Вона підписується в двох варіантах у паперовому вигляді: один екземпляр собі залишає пацієнт, інший – лікар. Буде ще електронний варіант, він скеровуватиметься до Національної служби здоров’я України, яка перераховуватиме кошти за цього пацієнта в ту установу, де ця декларація підписана.

Основна задача сімейного лікаря – попередити захворювання. Сімейний лікар повинен справді стати сімейним, повинен стати членом родини, щоби знати кожного свого пацієнта і вчасно порадити, що робити чи не робити, аби не захворіти. А якщо з’являються перші симптоми, він повинен вчасно їх виявити і призначити лікування.

Окрім того, сімейний лікар зобов’язаний надавати невідкладну допомогу при гострих станах, це висока температура, ГРЗ, гострі раптові болі, кровотечі, гіпертонічні кризи, тощо. А також він повинен приймати рішення про лікування пацієнта при гострих і хронічних станах. В разі необхідності має скеровувати його до вузьких спеціалістів, якщо в цьому є необхідність

Пацієнти наразі можуть скільки завгодно разів змінювати сімейного лікаря, згодом МОЗ планує ввести певні обмеження. Як тільки вони підписують декларацію з іншим лікарем, попередня декларація в системі автоматично скасовується і гроші вже йтимуть іншому медику. Кількість цих змін лікарів поки не регламентована…».