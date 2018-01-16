Лариса Коцупей: «Через облаштування в усіх ФОПів терміналів можуть зрости ціни на товари і послуги»

Співвласниця юридичної компанії «Звіт-Інфо» Лариса Коцупей про проект постанови Кабміну, яким пропонують зобов’язати встановити платіжні термінали всіх суб’єктів господарювання:

«Є три основні групи ФОПів. У першу головно входять підприємці, які стоять на ринках, займаються дрібною торгівлею. Друга група має більш розширені повноваження, але вони так само не мають права робити великих оборотів і не займаються якимсь великим бізнесом. Третя – більш розширена, але туди теж не входять великі підприємства та організації. Після підняття у 2018 році мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму автоматично піднялися і єдині податки та єдиний соціальний внесок, які ці підприємці повинні сплачувати. Слід зазначити, що перша і друга групи не завжди мають відкриті рахунки: це є люди, які здійснюють торгівлю на базарах, в маленьких магазинчиках. Термінал передбачає наявність розрахунокового рахунку та інтернету. Уявити собі з терміналами якийсь базар в селі, де торгує підприємець з першої групи, та фіскала, який приходить і штрафує його через їх відсутність (попри те, що, можливо, у них нема технічної можливості їх встановити), – дуже важко.

Я цікавилася у одному з банків і дізналася, що оренда платіжного терміналу обійдеться у місяць 300 грн. Окрім цього, доведеться викласти кошти за обслуговування відкритого рахунку, а це ще мінімум 100 грн. Також підприємець мусить підключити інтернет і оплачувати ще і його.

Якщо підприємець продає товар через термінал, йому вже йде мінус 2%. Він не може підняти вартість лише для покупців, яку розраховуються банківською карткою, тому теоретично може підняти ціни, чим в принципі люди будуть не дуже задоволені. Або ж працюватиме далі на той мінімальний заробіток».