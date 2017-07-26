Володимир Омелян: «Міжнародні авіалінії України використовують всі можливості, щоб заблокувати захід лоукостів в державу»

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян про перешкоджання зі сторони МАУ приходу на український авіаринок лоукостів:

«Чому так важко заходить Ryanair?

Безліч пояснень експертів: міністерство “не так” провело переговори; політики не повинні втручатися і директор аеропорту сам повинен визначати, як літати українцям: дорого чи дешево; лоу-кости – це мільярдні збитки для аеропортів; Раяни – агресивна компанія, яка викручує руки і перші рейси здійснює на бомбардувальниках, що квітучі летовища перетворюють на ядерну пустелю; нехай краще летять не з Борисполя, а з Сум; і т.д.

Моя відповідь одна: наші олігархи не життєздатні в ринкових умовах і бояться будь-яких навіть натяків на вільну конкуренцію.

Міжнародні авіалінії України використовують всі можливості, щоб заблокувати захід лоу-костів в державу і дати можливість літати українцям в десятки разів дешевше по Європі і світі, збільшити потік туристів в Україну в рази.

Як підтвердження моєї правоти, вчора отримав ряд судових позовів МАУ, суть яких наступна:

1. Скасувати контракт Раянейр з аеропортом Львова.

2. Заборонити Міністерству надавати сприяння Раянейр в Україні.

Ну, і вишенька на торті: через можливий захід Раянейр в Україну, компанія МАУ була змушена знизити ціни і завдала собі збитків. Тому, “національна” авіакомпанія просить суд, щоб Міністерство інфраструктури компенсувало їм десятки мільйони гривень “втрат” за акційні квитки, які вони продавали в рамках аукціону небаченої щедрості.

Якщо коротко, то я, звісно, наполягатиму на своєму – українці мають право і повинні отримувати якісні й дешеві послуги у всіх сферах.

Лоу-кости і Раянейр в Україні будуть!

Але в мене єдине запитання до всіх – це точно лишень мені одному потрібно?!».