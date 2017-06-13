Тарас Чорновіл: «Садовий свідомо бреше та маніпулює. Це не просто політиканство, а клінічний випадок повної неадекватності»

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Політичний діяч Тарас Чорновіл про перекладання вини за стан справ у місті Львові на найвище керівництво держави, так звану сміттєву блокаду міста Лева, безвідповідальність та неадекватність міського голови Львова Андрія Садового:

«Побачив зранку Садового на Еспресо. Говорив про сміття, блокаду, злих Гройсмана, Порошенка й Луценка, наругу над львів’янами тощо. А він узагалі адекватний??? Спробую проаналізувати буквально пару тез, які з цього потоку свідомості можна цілісно виокремити.

  1. Садовий заявляє, що в катастрофі винні Порошенко, Гройсман і Луценко. Що проблема виникла рік назад, коли після пожежі й загибелі людей на сміттєзвалищі Генпрокурор заборонив вивозити туди сміття.

– Садовий бреше. Проблема існує вже кілька десятиліть. Сміттєвий полігон створений ще 60 років назад, а закрити його мали навіть до здобуття Україною незалежності. Вирішення проблеми постійно відкладали, хоча щороку ставало очевидніше, що запас часу у місцевої влади вичерпується. А рішення прокуратури лише повторило стару позицію – полігон уже давно закритий і вивозити туди сміття не можна.

– Садовий свідомо бреше. Проблема дійсно виникла не з його приходом до влади. Але він дуже добре усвідомлював її суть та оцінював наслідки й пропонував розв’язки. 2002 року Садовий балотувався на посаду міського голови (я теж голосував за нього). Тоді він програв, але подарував Львову шикарний документ – дуже вміло прописану й розумну програму діяльності міського голови. Там окремий розділ про європейський метод утилізації відходів у Львові – “відходи – це ресурс”. 2006 року Садовий таки переміг і сів у мерське крісло. Під час виборів він навмисно виїжджав до Грибовичів, де мешканці вже тоді блокували проїзд сміттєвозів на звалище, й пообіцяв, що в найкоротші терміни полігон буде закритий, а Львів перероблятиме сміття, як і інші європейські міста. Після виборів про обіцянки та свою програму забув на десятиліття. Жодної дії зроблено не було.

– Садовий бреше, бо приховує корисливі наміри. Проекти побудувати сміттєпереробний завод були вже давно. Кілька разів і я приводив до мерії інвесторів (щоправда ще до його попередників). Пізніше уже до Садового їх водив регулярно в мерію Тарас Стецьків (очолювана ним місцева Партія Рееформи і пороядок активно опрацьовувала цю тему). Після відвідин мерії інвестори втікали зі Львова чимдуж і ніколи більше не поверталися. Це не лише стиль Садового – вимагати відкати чи частку в бізнесі. Львів’яни з завидною постійністю обирали собі дуже корумпованих керівників. Єдине – Садовий переміг саме завдяки обіцянкам принести абсолютно нову якість у місцеву політику й господарку. Не приніс.

– Садовий не збирається вирішувати проблему. Я не розумію, в чому тут причина, чому він сам собі робить гірше, можливо це якийсь параліч і невміння що-небудь реально робити? А може неспроможний відмовитися від схем навіть перед загрозою екологічної катастрофи… Він абсолютно нічого не зробив за десять років при владі. Нічого не зробив за останній рік після пожежі. Абсолютно нічого!!! Львів має свій колосальний фінансовий ресурс, Львову (єдиному в Україні без зайвих розмов дадуть кредит від ЄБРР та інших міжнародних фінансових установ).

Рік не робили нічого, лише розвозили сміття по всій Україні. Зараз ніби оголосили конкурс. Прочитав я про нього. “Ми відбирали без поспіху, відбирали й так і не відібрали” фірму-інвестора (точніше, оголосили переможцями зразу три фірми-конкурентки – як це?!). А далі взагалі пісня: наразі французькі експерти спільно з українськими “активно працюють над технологічними параметрами та проектом “сміттєпереробного завода. “Завершуємо детальне вивчення запропонованої ними ділянки під завод на території ТЕЦ-2, яка на мою думку є оптимальною. Але в будь-якому випадку, будівництво такого заводу – це 2 роки. Почати зможемо вже цього року, осінню ми почнемо”… “До 15 липня повинні бути проведені громадські слухання, і відбудеться узгодження проектів будівництва, і вже восени поточного року може початися відведення земельної ділянки інвестору…”

Ні, ви все це чуєте? Вщипніть мене! Невже це говорить мер міста, в якому катастрофа вже сьогодні?! Вони осінню можливо почнуть процедуру відведення землі… Панове, всі параметри таких підприємств уже відомі десятиліттями. Їх зводять у всьому світі за місяці, а не за роки. Потрібна лише прив’язка до місцевості (тижні). Ще треба знайти гроші (вони у Львові є) або запропонувати інвестору вигідні умови бізнес-плану (і жодних відкатів чи часток у бізнесі, пане мер!) Після минулого літа й до сьогоднішнього дня завод уже мав працювати або добудовуватися.

  1. Мер заявив, що Львову оголосили сміттєву блокаду, бо, бачте, вся Україна не хоче тонути в львівському смітті.

– Садовий маніпулює. Проблеми зі сміттям є скрізь, але назвіть мені хоч одне місто, яке не вирішує цю проблему самотужки, а чекає, що її вирішать інші. Назвіть хоч одне місто, з якого сміття вивозять в інші області. Закони визначають, що це виключна й безумовна відповідальність міської влади й ніхто замість неї не може й не має права нею займатися. Садовий згадав, як сесії в інших містах приймали рішення не пускати львівське сміття. А чому пан Андрій не каже, що перед цим місцеві мешканці піднімали бучу після смердючих львівських куп, що саме прості люди блокували проїзд львівським сміттєвозам, а ради вже затверджували позицію місцевих громад. Може всі ці громадяни, які ночами чергують на дорогах, щоб не отримати в себе плоди безгосподарності львівського міського голови – це теж запеклі прихильники Гройсмана чи “проплачені порохоботи”?

– Садовий сам не дає іншим містам допомогти Львову. Коли його мерія домовлялася з іншими містами й полігонами про вивіз, чиновники не дали іншим громадам чітку часову перспективу, доки сміття будуть везти до них, не показали, що в Львові взагалі щось робиться, аби в себе вирішити проблему. Спершу допомогти були готові всі, потім багато хто, потім одиниці, потім ніхто.

А історія з урядовим меморандумом узагалі вражає. Прем’єр спеціально приїхав до Львова і з ОДА та представниками інших міст області погодив, що вони будуть якийсь час приймати львівські відходи. Не за дурно, за компенсацію з обласного (не міського) бюджету. Знаєте, хто зривав голосування про виділення таких коштів облрадою? Депутати основних міських партій Самопомочі й Свободи…

  1. Садовий робить з цього лише політику. Він розказує про блокаду з боку Президента й Прем’єра, хоча блокують такі ж, як і в нього у Львові мери та ради, більшість у яких (згадайте результати минулих місцевих виборів) належать аж ніяк не БПП чи НФ, а впливи на них київської влади не більші, ніж на самого Садового та його Самопоміч. Львівський мер не йде на переговори й будь-які форми діалогу. Говорить лише ультиматумами: я тут нагадив, а ви приберіть усе за мною, бо інакше ви – вороги львів’ян.

На пропозицію нардепа Денисенка визнати свою неспроможність і піти у відставку, відкривши дорогу обранню хоч трошки адекватнішого міського керівництва, відповів лише грубістю. Мовляв, хай Денисенко радить Гройсману, а я маю своїх радників і у відставку не піду.

Я не знаю, як на це все реагувати. Це вже навіть не безвідповідальність і не просто політиканство. По моєму – це клінічний випадок якоїсь повної неадекватності реальному стану справ».

Фото: iPress

Коментарі

  1. Чому інвестори у сміттєпереробку тікають з України? Бо він не альтруіст. Кожен інвестор хоче отримати зиск з вкладених коштів. Але в Україні це поки що неможливо. Розповідаю чому є величезна різниця між утілізацією сміття в Україні та у Європі. Головне питання, як завжди, кошти. Прибирання сміття у “них” вартує у 100 разів дорожче, ніж “у нас”. Як тільки кожен з мешканців погодимось платити оці “у 100 разів дорожче”, то відразу стане доцільним будувати і у нас сміттєпереробні заводи.

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  2. На Грибовичське звалище тре вивозити сміття! Обладнаний полігон, налагоджена логістіка. Єдина проблєма – необхідно зняти блокування полігону зграєю сволотівських активістів. Та іхніх посіпак у Львівській облраді та прокуратурі. Бо через забаганки кошулинської сволоти політичний сморід від львівського сміття вже розповсюдився на цілу країну. Це ж яка ганьба! Адміністрація президента і Кабінет Міністрів країни не взмозі впоратися з амбітними претензіями якогось дрібного політичного провокатора Русланчика Кошулинського.

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  3. С тією сміттяркою продовжується пустий базар. На нарадах у ОДА ніби-то все чудово вирішується. Генеруються різноманітні меморандуми. А як ті рішали виходять на майдан до громади – відразу блок-стоп. “Не кажи гоп доки не перескочив!” Мудрагеликі владні, ви спочатку отримайте згоду оскаженілого натовпу в планованому селищі. На Львівщині, але далеко за межами Львова. А вже потім обговорюйте залучення коштів під проект. Чи то львівський мер мусить замість вас домовлятись з недорікуватими селищними “активістами”, проплаченими ВО Сволота і особисто Кошулинським ? Хто ж погодиться у Добрянах чи у Муроване, щоби львівське сміття ім викидали на особисті городи?

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  4. Я тобі, Тарасе, розповім, чому зі Львова не вивозять сміття. І ніякий Синюткін меморандум не допомагає. Бо пояснення просте. Одна справа – райцям поважно виглядати на дубовому стільці за овальним столом у кімнаті нарад ОДА. Зовсім інше – лаятись з проплаченими актівістами ВО Свобода на вулицях свого селища чи райцентра. Головна і єдина причина блокування – забаганка Кошулинського і його ВО Сволота обійняти посаду мера Львова. Не для покращення життя у місті. А тільки щоб відновити можливість дерибанити міські кошти на користь власної маргінальної політичної зграї. Тому сволотівці й залякують всіх причетних посадовців з метою блокування сміттєвої проблеми міста. Мовляв, ніби-то винен Садовий. А фактично люди просто застрахані тими сволотівськими бандюками. Чиї пазури й лабети по лікоть у крові українців.

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    1. Ось, уявимо на хвилинку. Садового скинули. Та обрали на мера дуже патріотичного, не скажу чесного, якусь кошулю. Як там буде з іншими проблемами – невідомо. Швидше за все – хрєново. Але сміттєве питання вирішиться просто і швидко. Жорсткі хлопці – активісти пояснять дохідливо мешканцям Грибович, що іхнє невдоволення непатріотичне, спровоковане “Рукою Москви, агентами Кремля”. Бо у країні війна і є більш нагальні питання, ніж якась там купка сміття. А хто не зрозуміє відразу, тому просто для початку наб’ють морду. А далі і хату спалять. Й газду недалече у тому ж смітті прикопають. Щоби решті зрозуміло було. І усе буде апгемахт. Сміттєвози вервечкою далі будуть стрімити на Грибовичську сміттєву гірку звиклим шляхом. Роками.

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  5. А насправді, чому досі не будується сміттєпереробний завод? І, мабуть, не буде будуватись. Бо головне питання, як завжди, кошти. Прибирання сміття повинно вартувати у 100 разів дорожче, ніж коштує зараз. Як тільки ми, усі мешканці погодимось платити оці “у 100 разів дорожче”, то відразу стане доцільним будувати і у нас сміттєпереробні заводи. А інакше, звідки кошти? Владі не до того. Якщо весь державний бюджет витрачається владою на інше сміття – на дурнувате поборювання вигаданних ворогів. З величною метою – радикального скорочення населення країни, що, власне, і скоротить кількість сміття.

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  6. Сміттєву проблему у Львові можливо вирішити за один день. І це необхідно зробити центральній й обласній владі.
    Єдино реальний й вірний вихід з проблемою львівського сміття – це продовження функціонування Грибовичського полігону. З одночасним будівництвом потужного сміттєпереробного заводу саме біля цього полігону. Заводу, що буде спроможний переро.б.л.яти не тільки поточні львівські ТПВ, а й швидко зменшувати сміттєву гірку, що накопичилася за багато років. Таким чином люди там будуть мати надію, що з часом шкідливість іхніх місцин суттєво зменшиться. Інакшого рішення не буде. Бо жодна вже зазомбована місцева громада не дозволить обро`б.л`я.ти львівське сміття на власних землях. Бачимо то з результатів синютківського “меморандуму”.
    А з громадою Грибович – Малехова мусить домовитись влада. За любі кошти. Надати треба кожній тамтешній родині, наприклад, по 100 тисяч. Побудувати там дороги, школи, лікарні. Відправляти дітей й людей у санаторії тощо. Все одно це буде дешевше, ніж облаштування нового полігону. З ще значнішими витратами на таке саме “заохочення” місцевих газдів.

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  7. Тарасику! Ти ніце чмо і піздобол. Крім пустого базару, ля-ля, щось зробив особисто?

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    1. Якщо Грибовичське сміттєзвалище буде працювати, приймати ТПВ, то до нього буде відповідна увага. У нього будуть вкладатись кошти, очищуватись інфільтрати тощо. Біля Грибович мусить бути побудовано сміттєпереробний завод великої потужності. Який має переробляти і поточні львівські ТПВ, і досить швидко зменшувати багаторічну сміттєву гірку. Інакше грибовічська сміттярка, трошки присиплена землею, назавжди лишиться такою собі смердючою прикрасою Малехова.

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