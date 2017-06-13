Тарас Чорновіл: «Садовий свідомо бреше та маніпулює. Це не просто політиканство, а клінічний випадок повної неадекватності»

Політичний діяч Тарас Чорновіл про перекладання вини за стан справ у місті Львові на найвище керівництво держави, так звану сміттєву блокаду міста Лева, безвідповідальність та неадекватність міського голови Львова Андрія Садового:

«Побачив зранку Садового на Еспресо. Говорив про сміття, блокаду, злих Гройсмана, Порошенка й Луценка, наругу над львів’янами тощо. А він узагалі адекватний??? Спробую проаналізувати буквально пару тез, які з цього потоку свідомості можна цілісно виокремити.

Садовий заявляє, що в катастрофі винні Порошенко, Гройсман і Луценко. Що проблема виникла рік назад, коли після пожежі й загибелі людей на сміттєзвалищі Генпрокурор заборонив вивозити туди сміття.

– Садовий бреше. Проблема існує вже кілька десятиліть. Сміттєвий полігон створений ще 60 років назад, а закрити його мали навіть до здобуття Україною незалежності. Вирішення проблеми постійно відкладали, хоча щороку ставало очевидніше, що запас часу у місцевої влади вичерпується. А рішення прокуратури лише повторило стару позицію – полігон уже давно закритий і вивозити туди сміття не можна.

– Садовий свідомо бреше. Проблема дійсно виникла не з його приходом до влади. Але він дуже добре усвідомлював її суть та оцінював наслідки й пропонував розв’язки. 2002 року Садовий балотувався на посаду міського голови (я теж голосував за нього). Тоді він програв, але подарував Львову шикарний документ – дуже вміло прописану й розумну програму діяльності міського голови. Там окремий розділ про європейський метод утилізації відходів у Львові – “відходи – це ресурс”. 2006 року Садовий таки переміг і сів у мерське крісло. Під час виборів він навмисно виїжджав до Грибовичів, де мешканці вже тоді блокували проїзд сміттєвозів на звалище, й пообіцяв, що в найкоротші терміни полігон буде закритий, а Львів перероблятиме сміття, як і інші європейські міста. Після виборів про обіцянки та свою програму забув на десятиліття. Жодної дії зроблено не було.

– Садовий бреше, бо приховує корисливі наміри. Проекти побудувати сміттєпереробний завод були вже давно. Кілька разів і я приводив до мерії інвесторів (щоправда ще до його попередників). Пізніше уже до Садового їх водив регулярно в мерію Тарас Стецьків (очолювана ним місцева Партія Рееформи і пороядок активно опрацьовувала цю тему). Після відвідин мерії інвестори втікали зі Львова чимдуж і ніколи більше не поверталися. Це не лише стиль Садового – вимагати відкати чи частку в бізнесі. Львів’яни з завидною постійністю обирали собі дуже корумпованих керівників. Єдине – Садовий переміг саме завдяки обіцянкам принести абсолютно нову якість у місцеву політику й господарку. Не приніс.

– Садовий не збирається вирішувати проблему. Я не розумію, в чому тут причина, чому він сам собі робить гірше, можливо це якийсь параліч і невміння що-небудь реально робити? А може неспроможний відмовитися від схем навіть перед загрозою екологічної катастрофи… Він абсолютно нічого не зробив за десять років при владі. Нічого не зробив за останній рік після пожежі. Абсолютно нічого!!! Львів має свій колосальний фінансовий ресурс, Львову (єдиному в Україні без зайвих розмов дадуть кредит від ЄБРР та інших міжнародних фінансових установ).

Рік не робили нічого, лише розвозили сміття по всій Україні. Зараз ніби оголосили конкурс. Прочитав я про нього. “Ми відбирали без поспіху, відбирали й так і не відібрали” фірму-інвестора (точніше, оголосили переможцями зразу три фірми-конкурентки – як це?!). А далі взагалі пісня: наразі французькі експерти спільно з українськими “активно працюють над технологічними параметрами та проектом “сміттєпереробного завода. “Завершуємо детальне вивчення запропонованої ними ділянки під завод на території ТЕЦ-2, яка на мою думку є оптимальною. Але в будь-якому випадку, будівництво такого заводу – це 2 роки. Почати зможемо вже цього року, осінню ми почнемо”… “До 15 липня повинні бути проведені громадські слухання, і відбудеться узгодження проектів будівництва, і вже восени поточного року може початися відведення земельної ділянки інвестору…”

Ні, ви все це чуєте? Вщипніть мене! Невже це говорить мер міста, в якому катастрофа вже сьогодні?! Вони осінню можливо почнуть процедуру відведення землі… Панове, всі параметри таких підприємств уже відомі десятиліттями. Їх зводять у всьому світі за місяці, а не за роки. Потрібна лише прив’язка до місцевості (тижні). Ще треба знайти гроші (вони у Львові є) або запропонувати інвестору вигідні умови бізнес-плану (і жодних відкатів чи часток у бізнесі, пане мер!) Після минулого літа й до сьогоднішнього дня завод уже мав працювати або добудовуватися.

Мер заявив, що Львову оголосили сміттєву блокаду, бо, бачте, вся Україна не хоче тонути в львівському смітті.

– Садовий маніпулює. Проблеми зі сміттям є скрізь, але назвіть мені хоч одне місто, яке не вирішує цю проблему самотужки, а чекає, що її вирішать інші. Назвіть хоч одне місто, з якого сміття вивозять в інші області. Закони визначають, що це виключна й безумовна відповідальність міської влади й ніхто замість неї не може й не має права нею займатися. Садовий згадав, як сесії в інших містах приймали рішення не пускати львівське сміття. А чому пан Андрій не каже, що перед цим місцеві мешканці піднімали бучу після смердючих львівських куп, що саме прості люди блокували проїзд львівським сміттєвозам, а ради вже затверджували позицію місцевих громад. Може всі ці громадяни, які ночами чергують на дорогах, щоб не отримати в себе плоди безгосподарності львівського міського голови – це теж запеклі прихильники Гройсмана чи “проплачені порохоботи”?

– Садовий сам не дає іншим містам допомогти Львову. Коли його мерія домовлялася з іншими містами й полігонами про вивіз, чиновники не дали іншим громадам чітку часову перспективу, доки сміття будуть везти до них, не показали, що в Львові взагалі щось робиться, аби в себе вирішити проблему. Спершу допомогти були готові всі, потім багато хто, потім одиниці, потім ніхто.

А історія з урядовим меморандумом узагалі вражає. Прем’єр спеціально приїхав до Львова і з ОДА та представниками інших міст області погодив, що вони будуть якийсь час приймати львівські відходи. Не за дурно, за компенсацію з обласного (не міського) бюджету. Знаєте, хто зривав голосування про виділення таких коштів облрадою? Депутати основних міських партій Самопомочі й Свободи…

Садовий робить з цього лише політику. Він розказує про блокаду з боку Президента й Прем’єра, хоча блокують такі ж, як і в нього у Львові мери та ради, більшість у яких (згадайте результати минулих місцевих виборів) належать аж ніяк не БПП чи НФ, а впливи на них київської влади не більші, ніж на самого Садового та його Самопоміч. Львівський мер не йде на переговори й будь-які форми діалогу. Говорить лише ультиматумами: я тут нагадив, а ви приберіть усе за мною, бо інакше ви – вороги львів’ян.

На пропозицію нардепа Денисенка визнати свою неспроможність і піти у відставку, відкривши дорогу обранню хоч трошки адекватнішого міського керівництва, відповів лише грубістю. Мовляв, хай Денисенко радить Гройсману, а я маю своїх радників і у відставку не піду.

Я не знаю, як на це все реагувати. Це вже навіть не безвідповідальність і не просто політиканство. По моєму – це клінічний випадок якоїсь повної неадекватності реальному стану справ».

Фото: iPress