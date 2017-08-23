Велетенська мапа України та патріотичні смаколики: у переддень Дня Незалежності для енергетиків влаштували Свято вишиванки

У переддень 26-го Дня народження України працівникам Добротвірської ТЕС вже в третє компанія ДТЕК організує Свято вишиванки – подію, яка об’єднала енергетиків підприємства в одну велику родину. Таке ж свято сьогодні святкували і на Бурштинській ТЕС. В цьому році ініціативу добротвірців і бурштинців підхопили всі підприємства компанії ДТЕК і святкування походить під гаслом: Наша енергія – для України!

За словами директора ДТЕК Добротвірської ТЕС Олега Таращука, День вишиванки створив надзвичайно святкову атмосферу на підприємстві.

«Ми проводимо такий захід вже третій рік і мені дуже приємно відзначити, що День вишиванки було започатковано саме на теплових електростанціях ДТЕК Західенерго. Звичайно, такі заходи об’єднують колектив для виконання спільних завдань на станції та дають людям хороший настрій і бажання працювати. Сьогодні всі працівники прийшли на роботу у вишиванках, що мене дуже тішить, адже це свідчить про те, що вони є патріотами своєї держави», – резюмував він.

Також він зауважив, що є працівники Добротвірської ТЕС, які сьогодні захищають Україну у зоні АТО.

«Я вважаю, що кожен українець повинен любити нашу чарівну державу і вносити свою частинку у її незалежність», – додав Олег Таращук.

Цікавинкою свята була велетенська мапа України, котру виконали в стилі стрінг арт. Завданням працівників Добротвірської ТЕС було синіми та жовтими нитками створити карту України, а потім з’єднати між собою усі теплові електростанції станції ДТЕК. Опісля роботи радісні працівники мали змогу сфотографуватися на фоні створеної ними мапи.

«Сьогодні у всіх працівників піднесений настрій, адже вже завтра День народження нашої країни. Усі між собою домовились прийти сьогодні на роботу у вишиванці. І я рада, що велика частина працівників Добротвіської ТЕС таки прийшли в українських традиційних вишиванках. На мою думку, це дуже гарно і символічно виглядає у переддень такого важливого для нашої країни свята», – розповіла працівниця електростанції Оксана.

Столик, прикрашений скатертинами, привітні працівники у вишиванках та медівники – все це разом створило святкову атмосферу. Люди вітали один одного зі святом, посміхалися і бажали один одному миру.

«Мені дуже приємно, що ДТЕК не забуває про працівників і напередодні Дня Незалежності нам зробили таке свято на підприємстві. Насправді такі заходи дуже допомагають у підтримці та піднятті морального духу працівників. Організатори все дуже цікаво придумали: карта України об’єднює працівників, адже вони займаються спільною роботою. А смаколики, якими нас частували підняли всім настрій», – розповів працівник електростанції Михайло.

Як розповіла провідний фахівець відділу реалізації тепла Емілія Литвин, такі заходи дуже зближують працівників між собою, що в подальшому добре впливає на спільну працю.

«Такі свята нам дають натхнення до праці. Тому б мені хотілося подякувати організаторам та нашим працівникам, що створили таку святкову атмосферу. Сьогодні у мене з одної сторони почуття радості і свята, а з іншої сум, що на Сході цього свята не відчувають. Однак, я сподіваюся, що найближчим часом ситуація в країні налагодиться», – додала пані Емілія.