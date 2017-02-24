Екопарк по-червоноградськи

У Червонограді на місці недобудованої поліклініки по вулиці Івасюка, 2б в районі Левада виросте сучасний дев’ятиповерховий житловий комплекс європейського зразка. Забудовники, львівська компанія «Універсал Інжиніринг», обіцяють зробити його місцем, в якому захоче жити кожен. Проте, самих червоноградців терзають сумніви стосовно безпеки будівництва. Адже, каркас будівлі у сім поверхів простояв понад двадцять років. Крім того, недобудова довгий час була притулком для місцевих підлітків та наркоманів.

Трохи історії

В далекому 1983 році почалося будівництво поліклініки у Червонограді. Питання бути чи не бути поліклініці не виникало. Будівництво рухалось швидкими темпами. Забудовники обіцяли побудувати заклад на 1000 відвідувань в день. Але в 90-хх роках будівлю продали. Кому – невідомо. Новоспечені власники зникли, а будівництво зупинилося. З того часу недобудована поліклініка, яка мала стати місцем, де допомагають людям, стала місцем, де молодь збиралася, щоб «випити-покурити». А небезпека через відсутні вікна, відкриті шахти люків, сходи без перил лише додавала адреналіну.

Неважко передбачити, що такі п’яні «посиденьки» закінчувались бійками, а подекуди й смертями. Проте, ні місцева влада, ні Фонд держмайна, ні міліція не змогли дати раду з недобудовою, яка так і манила підлітків. Міська влада давала зобов’язання обгородити недобудовану поліклініку. Але все дарма. Дітей це приваблювало ще більше.

Будівлю намагались продати. Так, в 2001 році вона опинилась в руках ТзОВ «Анонс». Підприємство взяло на себе зобов’язання завершити будівництво до 2014 року і забезпечити будівлю належною охороною. Проте, обіцянки залишились обіцянками і ніхто нічого не зробив. Відтак, договір був розірваний і з 2010 року будівля чекала нового власника.

В 2013 році на аукціоні, що проводив Фонд держмайна її викупила компанія «Універсал Інжиніринг» для того, аби розібрати. Поставили паркан, зробили дорогу. Проте, згодом було змінено цільове призначення земельної ділянки. На місці довгобуду компанія вирішила побудувати сучасний житловий комплекс під назвою «ЕкоПарк».

Такого Червоноград ще не бачив…

24 серпня 2016 року відбулося урочисте відкриття відділу продажу ЖК «ЕкоПарк». За словами генерального директора «Універсал Інжиніринг» Романа Городечного, для компанії це пілотний проект, який стане її візитною карткою.

Планувати будинок взявся архітектор Ігор Гризлюк, відомий у Львові за своїми проектами «Парус». До слова, він став переможцем міжнародного конкурсу в Любліні, в якому брали участь архітектори з країн ЄС, а також Білорусі та України і нагороджений «Золотою цеглиною».

«Проектом передбачається реконструкція незавершеного будівництва. Для реконструкції можна використовувати норми для старих будівель. Але ми провели експертизу технічного стану цього об’єкта і прийняли рішення робити монолітний каркас, який, як оболонка покриває старий каркас. Відповідно має гарантії, як нове будівництво. По принципу – це реконструкція, але з урахуванням теперішніх норм, техніки, конструктивних навантажень – нове будівництво», – зазначає Ігор Гризлюк і тим самим заспокоює червоноградців, які переживають за безпеку нового житлового комплексу.

За словами архітектора, в будівництві використовуються сучасні технології і західний підхід. В кожному під’їзді будуть два ліфти – пасажирський і вантажний, дві сходові клітки. Також два входи – один з міста, інший – вихід до річки.

«Прийнято неординарне рішення. 80% квартир спроектовані, як студійні, де кухня-ніша з’єднується з вітальнею. Це допоможе підвищити комфорт людям, які там будуть жити. Такі квартири за площею трошки більші, ніж однокімнатні. По законодавству вони прописані як однокімнатні квартири, але насправді це двокімнатні. Це західний підхід, бо за кордоном по плануванню кількість кімнат рахується спальними.

В таких квартирах можна спокійно розкласти стіл і приймати гостей, що для стандартних радянських квартир становить проблему. В цих квартирах буде простора кухня, де не буде задимлення, великі панорамні вікна з гарним краєвидом. Об’єднана кухня з вітальнею дозволяє зробити ізольовану спальню на 14 м. кв. Це повноцінна кімната, де є можливість поставити шафу-купе, туалетний столик, двоспальне ліжко. В такий спосіб інтимну зону для сім’ї можна повністю відділити. А вітальня передбачає місце, де можна поселити дітей, або гостей.

Для людей, які не мають можливості купити окрему двокімнатну квартиру, для молодих сімей, та і для старших також це дуже важливо. Плюс є поверхи, які мають висоту від 2,7 до 3,8 м.

Близько 25% квартир будуть з терасами. В основному всі тераси виходять на південну частину, де відкривається прекрасний краєвид на річку, на довколишні села, видно куполи церков. Це квартири преміум класу. Оскільки південна сторона є більш освітлена, то зранку на терасі можна буде випити горнятко кави, потішитися видом горизонту і з гарним настроєм почати день. Є навіть таке наукове дослідження: люди, які кожного дня бачать горизонт живуть на 5 років довше. Це доказано японськими науковцями. Це дуже важлива річ, яку можна забезпечити тільки в будинках на окраїнах.

Але тоді виникає інше питання – інфраструктури. Тому в нас перший і частина другого поверху комплексу відійде під комерційну зону. Там буде свій супермаркет, аптека, банк, хімчистка. Люди зможуть відкрити свої перукарні. Це буде автономний будинок і для того, щоб купити продукти чи якісь інші необхідні речі не потрібно буде їхати в центр», – розповідає Ігор Гризлюк.

За словами архітектора, в Червонограді такого ще не було, а найближчі конкурентні житлові комплекси такого типу є тільки у Львові.

«В порівнянні зі Львовом, де земля коштує дорого, площу забудовують максимально і мають проблеми з паркуванням… В нашому випадку проблема відсутня. Хто має можливість, той може купити паркомісце в будинку, хто не має – той зможе вільно припаркувати автомобіль на території.

Також передбачено місце для консьєржа, який зможе контролювати проживання, виявляти підозрілих людей, слідкувати за безпекою. Крім того, при кожному під’їзді передбачені приміщення, де можна покласти коляску чи велосипед. Так звані «колясочні», які будуть засклені і теплі. Це великий плюс, на який мало хто зважає. Там молоді батьки зможуть лишити коляску і не переживати, що її вкрадуть.

На території будуть дитячі майданчики, невеликий спортивний майданчик. Територію навколо будинку ми робимо природньо, з усіма горбиками, які будуть якісно викладені плиткою для того, щоб і дітям було цікаво покататися на велосипедах, і батькам не було скучно», – зазначає Ігор Гризлюк.

Він також розповідає про те, що є домовленості з міською радою для того, аби облагородити береги, які межуватимуть з житловим комплексом. В планах позрізати чагарники та посіяти свіжу траву, зробити доріжки, щоб все мало європейський вигляд «сусідам на заздрість», сміється чоловік.

Завершити будівництво житлового комплексу на 290 квартир обіцяють в 2018 році.

Архітектор зазначає, що це місце з самого початку мало в собі позитивний задум, який можна здійснити, хай з часом. І всі побоювання не більше, ніж звичайні забобони.

«Я та людина, яка не реагує на чорного кота, що перейшов дорогу. Через Україну перейшло кілька війн. В будь-якому місті є якесь місце, де щось сталося. Це не гетто, яке спроектовано для того, щоб там когось забивали і не будівля тюрми чи каторги», – говорить Ігор Гризлюк.

Краще пізно, ніж ніколи

З 1991 року поліклініка стояла мертвим вантажем, який приносив жителям міста постійні переживання і тривоги. Люди звикли до поганого, тому сьогодні важко повірити в те, що проблему нарешті вдасться вирішити. Та, проект обіцяє бути дуже гарним, а безперервне будівництво вселяє надію.

В мешканців міста нарешті появилась альтернатива. Замість постійних мітингів, якими вони намагались хоч якось вплинути на ситуацію – новий будинок. Замість переживань батьків, «а де моя дитина» – сучасний комплекс. Вперше Червоноград побачить квартири європейського зразка. А люди своєю позитивною енергетикою зможуть прогнати привид минулого, який вже довгі роки не дає жити спокійно.

«Я не чув негативу стосовно того, щоб «Колізей» став житловим будинком. Навпаки, люди задоволені, що щось робиться і не буде більше негативу. В нас у місті є ще один такий об’єкт – кінотеатр в центрі. Він дуже довгий час стояв. І там також гинули діти. Люди теж питали, коли вже нарешті щось буде зроблено. Зараз там є філія супермаркету АТБ і продовжується реконструкція. Ці два об’єкти – близнюки. Не виникає питань, чому робиться саме це, а не інакше. Бо люди чекали, коли вже нарешті щось буде позитивного», – говорить мер Червонограду Андрій Залівський.

Місце впливає на людину тільки тоді, коли сама людина нічого не робить для того, аби змінити своє становище. Довгобуд – це не манна небесна, від якої нема спасіння. Це лише наслідок людської безвідповідальності. Сьогодні є можливість виправити помилку, яка коштувала життя дітей для того, щоб більше такого не повторилось.